Nueva balacera deja una persona crítica

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Un hombre resultó herido por arma de fuego la tarde de este viernes en San Miguel de Desamparados, San José. Los socorristas lo trasladaron en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

La emergencia se reportó en calle Las Revistas, donde las autoridades atendieron al paciente por heridas de bala en las piernas.

Hombre fue trasladado en condición crítica

Los cuerpos de emergencia llegaron al sitio para brindar atención al hombre adulto, quien presentaba lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Tras una primera valoración, los socorristas coordinaron su traslado urgente al Hospital San Juan de Dios.

El paciente ingresó en condición crítica, según el reporte de la emergencia.

Investigan las circunstancias de la balacera

De momento, las autoridades no han divulgado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque armado.

Tampoco han trascendido datos sobre la identidad del herido ni sobre posibles sospechosos relacionados con el hecho.

La información se mantiene en desarrollo, a la espera de nuevos detalles sobre lo ocurrido en San Miguel de Desamparados.

Esta noticia se encuentra en desarrollo.

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