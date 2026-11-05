Balacera frente a hotel deja a dos personas heridas

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

Una balacera frente a un hotel dejó a dos hombres adultos heridos en Mata Redonda, San José.

La Cruz Roja Costarricense atendió el incidente por arma de fuego frente al Hotel Crowne Plaza.

Según el reporte de la institución, ambos pacientes requirieron traslado al Hospital San Juan de Dios.

Los cruzrojistas reportaron a uno en condición urgente y al otro en condición crítica.

Cruz Roja atiende a los dos heridos

Para atender la emergencia, la Cruz Roja movilizó una unidad de soporte avanzado.

El reporte identifica a los afectados como dos hombres adultos, pero no detalla sus edades ni sus identidades.

Además, la información facilitada no precisa cuántas heridas sufrió cada paciente ni las partes del cuerpo que recibieron los impactos.

La condición reportada corresponde al momento de la atención de la emergencia.

¿Qué se sabe de la balacera frente al hotel?

El reporte ubica el hecho frente al establecimiento hotelero. Sin embargo, no describe las circunstancias del ataque ni identifica a las personas que dispararon.

Esta información se actualizará conforme la nuevos datos.

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