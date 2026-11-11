Violenta balacera deja al menos dos personas en condición crítica

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Una violenta balacera en Belén de Nicoya, Guanacaste, dejó al menos dos hombres adultos en condición crítica, según el reporte preliminar de la emergencia.

Los equipos de atención encontraron a ambos pacientes con heridas por arma de fuego.

Posteriormente, dos unidades de soporte básico los trasladaron al Hospital de Nicoya para que recibieran atención médica.

Dos hombres requieren atención urgente

El informe inicial confirma que los dos heridos iniciaron el traslado en condición crítica.

Sin embargo, la información disponible no detalla cuántas lesiones sufrió cada paciente ni en cuáles partes del cuerpo recibieron los impactos.

El reporte no precisa las edades de los hombres.

Por ahora, tampoco se conocen sus identidades ni otros datos personales que permitan identificarlos.

Circunstancias de la balacera en Nicoya

La información preliminar tampoco establece qué provocó los disparos o cuántas personas participaron en el hecho. Se habla de un posible ajuste de cuentas.

El reporte ubica la emergencia en Belén, dentro del cantón de Nicoya, en Guanacaste, pero no aporta una dirección más específica.

La información disponible se limita a la atención de los dos pacientes y su traslado. Por ello, aún falta conocer detalles sobre esta balacera y sus circunstancias.

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