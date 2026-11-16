Alexis Gamboa sufre ruptura de ligamento

Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

Deportes Repretel pudo confirmar que Alexis Gamboa sufrió una ruptura del ligamento colateral y se perderá lo que resta del 2026.

El defensor de Liga Deportiva Alajuelense deberá esperar los resultados de nuevos estudios para conocer el tratamiento y el plazo de recuperación.

La valoración médica descartó una ruptura del ligamento cruzado, sin embargo, los especialistas aclararon que sí existe una ruptura en otro ligamento de la rodilla.

Gamboa se someterá este lunes a exámenes adicionales y los nuevos estudios definirán si necesita cirugía

Por ahora, no existe un tiempo definitivo de recuperación.

Baja para el cierre del torneo

Con apenas seis semanas por disputar, el regreso del defensor durante este semestre resulta altamente improbable.

Así, Alajuelense afrontará el cierre del torneo sin Gamboa, cuyo retorno a la competencia quedará para 2027, sujeto a su evolución médica.

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