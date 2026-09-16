Llegaron a comer carne asada y una balacera acabó con sus vidas

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

Dos hombres murieron asesinados durante una balacera registrada la noche de este martes en un puesto de comidas rápidas en Cariari de Pococí, Limón.

Ataque ocurrió en un puesto de carne asada

Según el reporte preliminar, las víctimas se encontraban comiendo carne asada cuando varios sujetos llegaron al sitio y dispararon en múltiples ocasiones.

Los atacantes viajaban en una motocicleta y habrían realizado al menos 30 disparos. Las autoridades localizaron varios casquillos en la escena.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron la emergencia y confirmaron que los dos hombres murieron en el lugar.

El encargado del puesto también resultó herido durante el ataque. La Cruz Roja lo trasladó inicialmente a la clínica de Cariari y luego al Hospital de Guápiles.

El hombre presentaba al menos un impacto de bala y permanecía estable, pero bajo atención médica.

Investigan posible vínculo con otros ataques

De acuerdo con información preliminar, las autoridades investigan si las víctimas tendrían algún vínculo con otros hechos violentos ocurridos recientemente en la zona.

Además, el ataque se suma a una serie de enfrentamientos que, según las autoridades, estarían relacionados con un reacomodo de grupos criminales en la provincia de Limón.

Momentos después de la balacera

La violencia también dejó otros asesinatos durante la noche del 15 de septiembre en distintos puntos de la provincia.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar quiénes participaron en el ataque y establecer el móvil del doble homicidio.

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