Balacera deja un muerto frente a peatones

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

Una balacera registrada la mañana de este miércoles dejó un hombre muerto en el sector de Colina, en Limón, específicamente en la entrada de Los Piratas.

Según información preliminar de la Cruz Roja Costarricense, los cuerpos de emergencia atendieron a un hombre adulto que presentaba heridas provocadas por arma de fuego.

Hombre murió en el lugar

Los paramédicos valoraron a la víctima y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El hombre tenía 36 años y murió en el sitio como consecuencia de las heridas que sufrió durante el ataque armado.

El hecho ocurrió frente a peatones que se encontraban en la zona al momento de la balacera.

OIJ realizará el levantamiento del cuerpo

Tras confirmar el fallecimiento, la Cruz Roja dejó la escena bajo custodia mientras se esperaba la llegada de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los investigadores deberán realizar las diligencias correspondientes en el sitio y posteriormente efectuar el levantamiento del cuerpo.

Por ahora, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han detallado las circunstancias que provocaron la balacera.

La información se encuentra en desarrollo y se ampliará conforme las autoridades brinden nuevos detalles sobre el caso.

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