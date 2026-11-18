Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

Una balacera dejó un fallecido y una persona en condición crítica en el sector de Toro de Carrandí, Matina, Limón.

Cruz Roja recibió el reporte a eso de las 5:45 a.m.

Detalle del fallecido y persona en condición crítica

A la llegada de los cuerpos de emergencia, abordan a un masculino de aproximadamente 20 años, herido por arma de fuego en el tórax, sin signos vitales.

También, en la escena se encontraba un hombre, de aproximadamente 35 años, con impacto por arma de fuego en el tórax.

Traslado

Este último fue trasladado al Hospital Tony Facio en condición crítica. La escena es custodiada por Fuerza Pública.

Información en desarrollo.

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