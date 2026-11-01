Balacera deja un fallecido y un niño herido

Fecha de publicación: 1 de November de 2026

Fecha de modificación: 1 de November de 2026

Un hombre perdió la vida la tarde de este 1 de octubre, tras resultar herido en una balacera que se presentó en el sector de Llanos de Santa Lucía, Cartago.

Además, un niño resultó herido producto del incidente.

Reporte de la balacera

Según el informe de la Cruz Roja, al llegar a la escena hay un masculino adulto sin signos vitales, mientras que el menor, de aproximadamente 11 años lo trasladaron en un vehículo particular a un centro médico.

¿Y qué se sabe del estado del menor?

De momento se desconoce el estado del niño.

Información en desarrollo.

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