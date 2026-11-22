Fecha de publicación: 21 de November de 2026

Fecha de modificación: 21 de November de 2026

Una balacera que se presentó en horas de la noche de este 21 de noviembre en Laurel de Corredores, Puntarenas, dejó dos fallecidos y dos menores en condición crítica.

Cruz Roja dio los detalles del incidente.

Detalles de las víctimas

A la llegada de los cuerpos de emergencia, atendieron a cuatro personas heridas por arma de fuego. Dos de ellas fueron declaradas sin signos vitales en el lugar.

Heridos por balacera

Mientras que a dos menores los trasladaron en condición crítica y urgente hasta el Hospital de Ciudad Neily.

El caso quedó a cargo de las autoridades judiciales.

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