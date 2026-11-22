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Una balacera que se presentó en horas de la noche de este 21 de noviembre en Laurel de Corredores, Puntarenas, dejó dos fallecidos y dos menores en condición crítica.
Cruz Roja dio los detalles del incidente.
A la llegada de los cuerpos de emergencia, atendieron a cuatro personas heridas por arma de fuego. Dos de ellas fueron declaradas sin signos vitales en el lugar.
Mientras que a dos menores los trasladaron en condición crítica y urgente hasta el Hospital de Ciudad Neily.
El caso quedó a cargo de las autoridades judiciales.
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