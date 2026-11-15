Balacera deja a joven en condición crítica

Fecha de publicación: 15 de November de 2026

Fecha de modificación: 15 de November de 2026

Una balacera dejó a un joven de aproximadamente 22 años en condición crítica. Hechos ocurrieron en la localidad Batán, Matina, Limón.

Cruz Roja recibió el reporte a eso de las 4:30 p.m.

Joven herido por arma de fuego

Según el reporte preliminar, la víctima presenta heridas por arma de fuego en el área del cuello y parrilla costal.

¿Qué hicieron con la víctima?

Se trasladó en condición crítica hasta la Clínica de Batán.

Información en desarrollo. Imagen con fines ilustrativos.

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