Balacera deja a joven en condición crítica

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Una balacera dejó a un joven de aproximadamente 22 años en condición crítica. Hechos ocurrieron en la localidad Batán, Matina, Limón.
Cruz Roja recibió el reporte a eso de las 4:30 p.m.
Según el reporte preliminar, la víctima presenta heridas por arma de fuego en el área del cuello y parrilla costal.
Se trasladó en condición crítica hasta la Clínica de Batán.
Información en desarrollo. Imagen con fines ilustrativos.
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