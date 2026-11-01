Balacera deja a dos jóvenes heridos en vía pública

Fecha de publicación: 1 de November de 2026

Fecha de modificación: 1 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportó un ataque con arma de fuego que dejó a dos jóvenes heridos, en la provincia de Cartago.

Según la versión preliminar, ambos transitaban por la vía pública cuando dos sospechosos, a bordo de una motocicleta, los interceptaron y comenzaron a dispararles.

El ataque ocurrió cerca de las 3:50 a. m. de este domingo 1.º de noviembre, en el sector de Río Azul, Cartago.

Tras el suceso, los sospechosos huyeron de la escena. Las autoridades judiciales identificaron a los jóvenes heridos con los apellidos Mora, de 19 años, quien recibió un disparo en una pierna, y Núñez, de 18 años, quien presentaba heridas en la mandíbula y el hombro.

Por: Camila Rosales Méndez

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