Baja presión mantiene tiempo inestable este jueves: estas zonas podrían tener lluvias

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

El país se mantendrá este jueves bajo condiciones inestables por la influencia de un área de baja presión, aunque las lluvias serán más aisladas en gran parte del territorio nacional.

El meteorólogo Paulo Solano, del Instituto Nacional de Meteorología (INM), indicó que en la tarde los sectores montañosos presentarán mayor probabilidad de precipitaciones.

Para la tarde podrían registrarse eventos lluviosos en el Pacífico Sur, el Valle Central y las montañas del Pacífico Central.

Solano estimó aguaceros aislados en las zonas montañosas del Pacífico Central, del Caribe y de la zona norte, así como en el Valle Central.

En menor medida pueden presentarse condiciones similares hacia la península de Nicoya, según el meteorólogo del INM.