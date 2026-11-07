Fenómeno amenaza al país: estas serían las zonas más afectadas

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Un sistema de baja presión ubicado en el Pacífico, frente a Guanacaste, genera lluvias e inestabilidad en Costa Rica, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El pronóstico señala al Pacífico Norte como una de las regiones que podrían recibir las precipitaciones más intensas, especialmente en sectores costeros.

Baja presión provocaría fuertes lluvias en Guanacaste

El IMN prevé acumulados de entre 50 y 70 milímetros en Guanacaste, con máximos puntuales de hasta 100 milímetros en zonas costeras.

Además, anticipa aguaceros con tormentas eléctricas en el Pacífico Central y Pacífico Sur, donde los acumulados podrían alcanzar entre 30 y 60 milímetros.

Por otra parte, la Zona Norte también registraría aguaceros dispersos durante la tarde y las primeras horas de la noche.

Lluvias alcanzarían Cartago y el norte de la GAM

En el Valle Central, el pronóstico contempla lluvias de intensidad débil a moderada. Sin embargo, los mayores acumulados podrían concentrarse al norte de la GAM y en Cartago.

Asimismo, algunas precipitaciones podrían extenderse hacia las montañas del Caribe.

Los suelos del Pacífico Norte y Central superan el 90 % de saturación, condición que aumenta la vulnerabilidad a inundaciones.

Por ello, el IMN recomienda extremar precauciones cerca de quebradas y buscar refugio durante tormentas eléctricas.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.