Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

La baja de Roan Wilson por lesión le abre la puerta a Celso Borges, quien se perfila para ser titular con la Selección Nacional en el partido de este martes contra Argentina. Wilson sufrió un golpe en la fecha pasada, tuvo problemas para entrenar el domingo anterior y este lunes quedó completamente fuera de la práctica, por lo que el cuerpo médico de la Tricolor lo descartó para este compromiso.

El jugador será valorado tras su regreso al país para conocer si podrá jugar con Alajuelense el próximo partido, que será contra el Cartaginés. A sus 38 años, Borges acumula 167 partidos con la tricolor, es el más veterano y el jugador con más presencias internacionales de la convocatoria, además de ser de confianza de Bryan Ruiz.

Aunque ante Ecuador fue suplente y disputó apenas 33 minutos, la baja de Wilson le abre la posibilidad de volver al once titular. Celso enfrentó por primera vez a la albiceleste el 28 de marzo de 2011, en un amistoso que terminó sin goles, y 15 años después se perfila para volver a medirse ante el mismo rival.