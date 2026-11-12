Baile de graduación desata angustia: familias pagaron y ahora faltan ₡3,5 millones

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

Un faltante de ₡3,5 millones puso en riesgo el baile de graduación del Liceo de Costa Rica.

Las familias realizaron aportes voluntarios mediante Sinpe Móvil para contratar la celebración, según se informó en Noticias Repretel.

La situación generó angustia y molestia entre estudiantes que esperaban compartir este encuentro antes de despedirse del colegio.

Familias detectaron el faltante

Según la denuncia, cuatro madres solicitaron a la encargada de los recursos que pagara a la empresa organizadora.

Sin embargo, la mujer habría respondido que no tenía el dinero y tampoco podía devolverlo.

El director del centro educativo, Lenin Alvarado, confirmó a Noticias Repretel que presentó una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por presunta administración fraudulenta.

Por su parte, estudiantes expresaron su frustración ante la posibilidad de perder la celebración y los aportes que hicieron sus familias.

Donante ofrece salvar el baile de graduación

El Ministerio de Educación Pública (MEP) aclaró que las familias organizan el baile de graduación de manera independiente.

Además, indicó que estos encuentros no forman parte de las actividades oficiales del centro educativo.

Ante este panorama, un donante se comprometió a cubrir el faltante para que los estudiantes puedan celebrar. El reporte no confirma que haya entregado los recursos.

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