Bailarina tica fue aceptada en un reconocido programa de ballet en Washington

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

La bailarina costarricense Carolina Morice fue aceptada en el programa de The Washington Ballet en Estados Unidos.

Su madre, Fabiola Ruiz, expresó su orgullo por los logros de su hija y destacó que el esfuerzo económico y familiar fue determinante para alcanzar esa meta.

Ruiz recordó que Carolina se fue a vivir sola a Estados Unidos a los 13 años para continuar sus estudios de ballet.

“Es duro porque está muy chiquitita cuando se me fue, pero al mismo tiempo es llena de muchas satisfacciones”, declaró la madre.

La bailarina participó en programas intensivos en Costa Rica, Finlandia, Canadá, Italia y Estados Unidos.

Carolina ha intervenido en producciones como El Cascanueces, Coppélia, El Lago de los Cisnes y El Corsario. Su objetivo es crecer como artista y formar parte de una compañía profesional.