Bad Bunny y Shakira brillaron en Premios Juventud

Bad Bunny y Shakira brillaron en los Premios Juventud 2026, que se llevaron a cabo este jueves y que también galardonaron a Romeo Santos y Aitana en una ceremonia que reunió a las grandes figuras de la música latina.

El puertorriqueño y la colombiana se llevaron los principales reconocimientos de la noche, mientras que el youtuber costarricense Araya Vlogs ganó en la categoría Modo Avión.

La transmisión del evento por Canal 4 permitió a los televidentes disfrutar de las presentaciones y premiaciones en vivo.