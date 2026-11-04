BAC Positivo premia el talento de las pymes costarricenses

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Freddo, empresa familiar de Poás de Alajuela y propietaria del restaurante Freddo Fresas y Facilitos Freddo, recibió el reconocimiento como Pyme del Año de los premios BAC Positivo.

La compañía se dedica a la agroindustria, principalmente a la elaboración y distribución de productos lácteos y otros alimentos para diferentes comercios. Su trayectoria comenzó hace 26 años con un establecimiento de comidas y, posteriormente, amplió sus operaciones hacia otras actividades comerciales.

Para Alfredo Vargas, recibir este reconocimiento representa una gran satisfacción por el crecimiento que ha alcanzado la empresa familiar. También destacó el acompañamiento de BAC como un apoyo importante para el desarrollo de sus operaciones.

Como parte de este reconocimiento, Freddo representará a Costa Rica en los premios BAC Positivo, que se realizarán en El Salvador durante 2027.

Ortopédica Garbanzo también recibió un reconocimiento

Durante la quinta edición de los premios, BAC distinguió a otras empresas por su trayectoria y aporte al sector productivo. Entre ellas se encuentra Ortopédica Garbanzo, que recibió el galardón de Emprendedora del Año.

La empresa tiene una trayectoria de más de 55 años y actualmente está a cargo de la tercera generación de la familia. Marlen Garbanzo y su hermana lideran el negocio, que ha mantenido su actividad a través de distintas generaciones.

Con los premios BAC Positivo, la entidad reconoce el trabajo de las pequeñas y medianas empresas, así como su aporte a la generación de empleo, la innovación y el desarrollo económico del país.

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