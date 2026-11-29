Fecha de publicación: 28 de November de 2026

Fecha de modificación: 28 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Liberia identificó por sus apellidos a las dos víctimas de un ataque a balazos que ocurrió la tarde del sábado durante lo que, según la versión preliminar, era un baby shower.

Un hombre de apellido Ugalde, de 26 años, murió tras recibir disparos en la cabeza y en la cara.

Una mujer embarazada de apellido Torres, de 19 años, también sufrió una herida de bala.

¿Qué ocurrió durante el baby shower en Liberia?

De acuerdo con el informe preliminar del OIJ, el ataque ocurrió poco después de la una de la tarde en una vivienda de Liberia.

A esa hora, Ugalde y Torres se encontraban dentro de la casa, donde aparentemente se celebraba la actividad.

Según la información que recopilaron los agentes, varios sujetos llegaron en una motocicleta, entraron a la vivienda y dispararon en varias ocasiones.

Después de los disparos, los sospechosos huyeron. A Torres la trasladaron al Hospital de Liberia para recibir atención médica.

OIJ investiga el móvil del homicidio

La investigación busca esclarecer qué sucedió dentro de la vivienda, determinar el móvil del homicidio e identificar a los presuntos responsables.

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