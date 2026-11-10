AyA hace un llamado a reforzar el uso responsable del agua

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) exhortó a la población a reforzar el uso responsable del agua y evitar su desperdicio.

El subgerente del GAM, Randall Campos, aclaró que la institución no está aplicando ningún tipo de racionamiento de agua potable ni tiene previsto implementar medidas de este tipo por ahora.

Asimismo, pidió evitar generar alarma o fomentar el almacenamiento prolongado del recurso.

Entre las recomendaciones figuran cerrar la llave cuando no se utilice el agua, reparar las fugas, reutilizar el recurso para otras actividades y mantener una reserva en recipientes limpios y bien tapados para conservar su calidad.

Por su parte, el ministro de Salud, Alexander Sánchez Cabo, explicó que el fenómeno provocará un aumento de las temperaturas, de la transmisión de enfermedades vectoriales y de la escasez de agua.

Por ello, instó a la población a cumplir las normas y los estándares sanitarios durante el almacenamiento del recurso, a fin de prevenir enfermedades diarreicas y evitar la reproducción de mosquitos.