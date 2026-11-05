AyA extiende trabajos en comunidades y agua volvería hasta altas horas de la noche

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó que trabajos de interconexión de tuberías principales en San José se extenderán más allá del horario inicialmente previsto, lo que significa que el servicio de agua en los sitios afectados regresaría hasta altas horas de la noche.

¿Para qué se realizan estos trabajos?

“Estas mejoras permitirán trasladar agua entre diferentes sistemas para fortalecer la continuidad del servicio en sectores como Pavas, Hatillo, Uruca, Merced, León XIII y otras comunidades cercanas”, afirma AyA.

¿Por qué se extienden los trabajos?

Según afirma la entidad, debido a la complejidad de las labores y la precisión que requieren las intervenciones en tuberías de gran diámetro.

¿Cuáles son las comunidades afectadas?

¿Cuándo volverá el servicio de agua?

Se estima que las labores finalicen a eso de las 7:00 p.m., por lo que el restablecimiento del servicio de agua potable en los sectores afectados comenzará aproximadamente a las 10:00 p.m.

AyA afirma que esta extensión es necesaria para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y agradece la compresión de la población.

Información en desarrollo.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.