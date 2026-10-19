AYA busca reforzar abastecimiento de agua ante posibles efectos de El Niño

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) trabaja en la adquisición de 100 tanques de agua y camiones cisterna para que las ASADAs enfrenten problemas de suministro.

La institución busca reforzar el abastecimiento de agua potable en las comunidades ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

Las ASADAs podrán disponer de estos equipos para atender eventuales problemas de suministro en sus comunidades.

La institución ya realizó siete encuentros con la participación de 250 ASADAs para determinar cuáles son sus necesidades.

Lourdes Suárez, portavoz del AyA, señaló que la visita a las comunidades permite dar resultados a quienes solicitaron apoyos desde julio.

“El día de hoy les hemos podido dar una fecha y decirles que muy pronto vamos a poder entregarle eso que tanto necesitan”, afirmó Suárez.