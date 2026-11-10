AyA anuncia cortes de agua programados en ocho cantones de San José y Cartago

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) anunció cortes de agua programados para este martes 10 y miércoles 11 de noviembre en ocho cantones de San José y Cartago.

Las suspensiones, que responden a trabajos de mantenimiento, lavado preventivo y reparaciones de infraestructura, afectarán en diversos horarios diurnos y nocturnos a sectores de Goicoechea, Vázquez de Coronado, Moravia, Montes de Oca, La Unión, Escazú, Desamparados y Tibás.

Para el miércoles, las interrupciones continuarán en Moravia, Curridabat y Desamparados.