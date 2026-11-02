AyA abre tres puestos de trabajo: conozca cómo aplicar

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

A través de su plataforma oficial, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó sobre la apertura de un concurso para ocupar varios puestos de empleo en la institución.

Las vacantes del AyA

Según indicó la entidad, las oportunidades laborales corresponden a los siguientes puestos:

Oficial general de sistemas de agua: Puriscal.

Oficial general de sistemas de agua: El Guarco.

Gestor experto de sistemas de agua: Desamparados.}

Si desea postularse para alguno de estos puestos, puede hacerlo mediante la página de la Agencia Nacional de Empleo (ANE).

Por: Camila Rosales Méndez

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