AyA abre tres puestos de trabajo: conozca cómo aplicar

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A través de su plataforma oficial, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó sobre la apertura de un concurso para ocupar varios puestos de empleo en la institución.
Según indicó la entidad, las oportunidades laborales corresponden a los siguientes puestos:
Si desea postularse para alguno de estos puestos, puede hacerlo mediante la página de la Agencia Nacional de Empleo (ANE).
Por: Camila Rosales Méndez
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