¿Busca trabajo? AyA abre oportunidad de empleo

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El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó mediante sus plataformas oficiales sobre un concurso abierto para puestos de trabajo en la institución.
Según la información del comunicado, los empleos disponibles son:
Para ambas vacantes, la entidad establece diversos requisitos que deben cumplir las personas interesadas, según el puesto.
Por: Camila Rosales Méndez
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