¿Busca trabajo? AyA abre oportunidad de empleo

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó mediante sus plataformas oficiales sobre un concurso abierto para puestos de trabajo en la institución.

La oferta del AyA

Según la información del comunicado, los empleos disponibles son:

Oficial experto en servicio al cliente: San José, Uruca.

San José, Uruca. Técnico en sistemas de agua y mantenimiento de acueducto: San José, Uruca.

Para ambas vacantes, la entidad establece diversos requisitos que deben cumplir las personas interesadas, según el puesto.

Por: Camila Rosales Méndez

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