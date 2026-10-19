AyA abre oferta de empleo: conozca cómo aplicar

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) anunció, mediante sus plataformas oficiales, una nueva serie de puestos de empleo cuyos concursos están abiertos a la población.

La oferta laboral del AyA

Gestor general de sistemas de agua: El Roble, Puntarenas.

El Roble, Puntarenas. Oficial experto de sistemas de agua: Pavas, San José.

Pavas, San José. Técnico de sistemas de agua en tratamiento de agua potable: Salitral, Santa Ana.

Para conocer los requisitos y postularse a las vacantes, las personas interesadas pueden ingresar a la página oficial de la Agencia Nacional de Empleo (ANE).

Por: Camila Rosales Méndez

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