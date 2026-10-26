AyA abre concurso de empleo: conozca los requisitos
Plazas disponibles en Guanacaste y San José
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El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó, mediante sus plataformas oficiales, sobre un nuevo concurso de empleo abierto a la población, con plazas disponibles en Guanacaste y San José.
La oferta de empleo
Según indicó la entidad, estas son las vacantes disponibles y sus requisitos.
Oficial experto en sistemas de agua, diversas dependencias
Ubicación: Goicoechea, San José.
Requisitos:
Segundo ciclo de la Educación General Básica (sexto grado) o título equivalente.
Certificado de conclusión de estudios de tercer y cuarto ciclo de Educación Especial (prevocacional).
Certificado de conclusión de estudios de tercer ciclo y ciclo diversificado vocacional.
Certificado de conclusión de estudios de III ciclo y IV ciclo (diversificada) de Educación Especial o de nomenclatura similar.
Técnico en sistemas de agua, mantenimiento de acueducto, unidad cantonal
Ubicación: Nicoya, Guanacaste.
Requisitos:
Primera opción:
Educación: Tercer año de secundaria aprobado.
Capacitación: Mínimo 150 horas de formación técnica en mantenimiento de acueductos, fontanería o áreas afines.
Experiencia: Un año en las tareas técnicas mencionadas.
Segunda opción:
Educación: Primaria completa (segundo ciclo de la Educación General Básica).
Capacitación: Mínimo 200 horas de formación técnica en mantenimiento de acueductos, fontanería o áreas afines.
Experiencia: Dos años en las tareas técnicas mencionadas.
Oficial general en sistemas de agua, diversas dependencias
Ubicación: Liberia, Guanacaste.
Requisitos:
Segundo ciclo de la Educación General Básica (sexto grado) o título equivalente.
Certificado de conclusión de estudios de tercer y cuarto ciclo de Educación Especial (prevocacional).
Certificado de conclusión de estudios de tercer ciclo y ciclo diversificado vocacional.
Certificado de conclusión de estudios de III ciclo y IV ciclo (diversificada) de Educación Especial o de nomenclatura similar.
Dos años de experiencia en labores relacionadas con la clase, el cargo o la especialidad del puesto.
Como alternativa, se indica el primer ciclo aprobado de la Educación General Básica (tercer grado) o título equivalente.
Las personas interesadas en alguna de estas oportunidades pueden consultar el proceso y presentar su solicitud mediante la página oficial de la Agencia Nacional de Empleo (ANE).