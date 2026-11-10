Oferta laboral: AyA abre concurso con cinco vacantes

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El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) anunció la apertura de un concurso para contratar personal en cinco puestos de distintas áreas de trabajo.
La institución informó que las oportunidades laborales se encuentran disponibles en varias regiones del país y corresponden a las siguientes plazas:
Las personas interesadas en participar en el proceso deben realizar su postulación a través de la página de la Agencia Nacional de Empleo (ANE), donde podrán consultar los requisitos y las condiciones de cada puesto.
Por: Camila Rosales Méndez
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