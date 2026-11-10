Oferta laboral: AyA abre concurso con cinco vacantes

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) anunció la apertura de un concurso para contratar personal en cinco puestos de distintas áreas de trabajo.

Las vacantes del AyA

La institución informó que las oportunidades laborales se encuentran disponibles en varias regiones del país y corresponden a las siguientes plazas:

Oficial Experto en Servicio al Cliente: , La Fortuna de San Carlos, Alajuela.

, La Fortuna de San Carlos, Alajuela. Gestor General en Servicio al Cliente: Acosta, San José.

Acosta, San José. Oficial General de Sistemas de Agua: , El Guarco, Cartago.

, El Guarco, Cartago. Oficial Experto de Sistemas de Agua: Liberia, Guanacaste.

Liberia, Guanacaste. Gestor Experto en Servicio al Cliente: Santa Cruz, Guanacaste.

Las personas interesadas en participar en el proceso deben realizar su postulación a través de la página de la Agencia Nacional de Empleo (ANE), donde podrán consultar los requisitos y las condiciones de cada puesto.

Por: Camila Rosales Méndez

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