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Uno de los reclamos más comunes cuando cortan el agua es que según muchos vecinos, no les avisan con tiempo. Ante eso, Acueductos y Alcantarillados (AyA) tomó acciones que ayudarán a varias comunidades.
Abrió 10 canales de WhatsApp para vecinos de Pavas, Palmares, Moravia, Los Hatillos, San Ramón y otros puntos claves para informar por esa vía cada vez que hay un corte.
Para unirse los vecinos interesados pueden buscar en WhatsApp en la pestaña de canales, la palabra AyA y agregar el nombre de la comunidad en caso de estar en estas primeras 10, y así enterarse con antelación de cualquier cambio en los servicios de agua.
También pueden consultar el Facebook del AyA y allí encontraran los enlaces y códigos QR.
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