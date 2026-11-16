Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

Uno de los reclamos más comunes cuando cortan el agua es que según muchos vecinos, no les avisan con tiempo. Ante eso, Acueductos y Alcantarillados (AyA) tomó acciones que ayudarán a varias comunidades.

Acciones que tomó el AyA

Abrió 10 canales de WhatsApp para vecinos de Pavas, Palmares, Moravia, Los Hatillos, San Ramón y otros puntos claves para informar por esa vía cada vez que hay un corte.

¿Cómo unirse a estos canales?

Para unirse los vecinos interesados pueden buscar en WhatsApp en la pestaña de canales, la palabra AyA y agregar el nombre de la comunidad en caso de estar en estas primeras 10, y así enterarse con antelación de cualquier cambio en los servicios de agua.

También pueden consultar el Facebook del AyA y allí encontraran los enlaces y códigos QR.

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