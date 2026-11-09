Autoridades no descartan que adulto mayor que falleció en Los Chiles fuera asesinado

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga la muerte de un adulto mayor en Los Chiles, identificado como Ramón Quirós Rojas, de 80 años de edad, y no descarta que se trate de un homicidio.

El cuerpo fue hallado sin vida y, según fuentes judiciales, se encontraba en condición de abandono total.

Un video difundido, muestra a la mujer que era su cuidadora sujetarlo con fuerza del brazo y arrastrarlo por la vivienda, construida de madera.

En las imágenes se escucha a la mujer darle órdenes como “párese aquí” y “levántese” mientras lo maltrataba.

Los testigos del lugar señalaron a las autoridades que el adulto mayor tenía varios días sin comer y que al parecer solo lo mantenían con agua.

Una vecina decidió grabar los hechos y alertó a la policía, pero cuando los oficiales llegaron a la vivienda ya lo encontraron sin vida.

Según el abogado penalista Boris Molina sostuvo que las condiciones del adulto mayor y el abandono hasta producirle la muerte, la pena podría ser de hasta 12 años.

No obstante, si las agresiones fueron con el ánimo de matar, se podría estar ante un homicidio calificado, con una pena de hasta 35 años.

Los vecinos consultados en un sondeo señalaron que resulta indignante que se trate con brusquedad a quienes dieron la vida y el tiempo a otras personas.

“No tenemos el derecho de hacerlo”, expresó, al reflexionar sobre el trato que reciben los adultos mayores.

El OIJ realizó el levantamiento del cuerpo, que fue remitido a la morgue para determinar las causas de la muerte.

Hasta el momento no hay personas detenidas, y el caso permanece en investigación.

El CONAPAM informó que una revisión preliminar identificó consultas registradas en la línea 1165 entre el 2023 y el 2025, presentadas por familiares y personas conocidas, que podrían corresponder a esta misma persona.

En esos reportes se señalaron presuntas situaciones de abuso patrimonial y maltrato, y se brindó orientación sobre las vías legales de protección disponibles.

Cabe recordar que entre el 2025 y el 2026, el CONAPAM recibió más de 2.700 denuncias por violencia contra adultos mayores y 905 denuncias por abandono a través de la línea dorada 1165.

La Asociación Gerontológica Costarricense, por su parte, atendió más de 3.000 casos de violencia contra personas de la tercera edad en los últimos cuatro años y medio.