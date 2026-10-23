Autoridades mantienen restricciones sanitarias debido a marea roja en Costa Rica

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Las autoridades mantienen restricciones sanitarias debido a la marea roja en varias zonas del Pacífico costarricense, según informó el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA).

Los análisis de laboratorio detectaron microorganismos que representan riesgo para la salud de la población, por lo que se prohíbe extraer y comercializar moluscos bivalvos.

La restricción aplica entre la desembocadura del río Barranca y el estero, como medida para proteger la salud pública. /