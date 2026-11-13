Autoridades investigan casos de estafa mediante inteligencia artificial

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

Las autoridades judiciales investigan casos de estafa mediante inteligencia artificial, luego de que el avance de esta tecnología llevara a que la sección de fraude informático del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) analice expedientes en los que podría estar involucrada.

El OIJ indicó a Noticias Repretel que ha tenido casos, pocos, pero que ya existen, y que representa un reto importante para la policía avanzar en tecnologías que permitan determinar con grado de certeza si se trata o no de inteligencia artificial aplicada al delito.

El Ministerio Público también está alerta por las estafas informáticas, que en muchas ocasiones se dan desde otros países, y ha incautado una gran cantidad de casos ligados al crimen organizado. Otro tema bajo la lupa es el uso frecuente de criptomonedas, con las que los ciberdelincuentes evaden los controles tradicionales del sistema bancario.