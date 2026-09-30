Autoridades dan golpe a banda “Los Gemelos”, violenta organización dedicada al narcotráfico

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

Las autoridades dieron un golpe a la banda Los Gemelos en Aserrí mediante 13 allanamientos ejecutados para desarticular esta violenta organización dedicada al narcotráfico en la zona.

Su líder fue detenido en Colombia como parte de las acciones coordinadas que permitieron afectar la estructura criminal que operaba en el país.

La organización es señalada por su participación en actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico y otros delitos vinculados, según la información proporcionada por las autoridades.