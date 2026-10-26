Advierten a la población por aumento de infección en niños y adultos mayores

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

El Ministerio de Salud lanzó una advertencia ante el aumento de casos de infecciones respiratorias en Costa Rica, principalmente entre niños y adultos mayores.

Las autoridades solicitan a las familias reforzar las medidas de higiene y prevención para reducir la propagación de estas enfermedades.

Además, insisten en revisar los esquemas de vacunación de los menores de edad.

¿Cómo prevenir las infecciones respiratorias?

Salud recomienda lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño y tras entrar en contacto con secreciones nasales.

También aconseja utilizar pañuelos desechables y aplicar una técnica adecuada al toser o estornudar.

Estas prácticas ayudan a disminuir la transmisión de agentes infecciosos y protegen a las personas más vulnerables.

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Otra de las principales recomendaciones consiste en evitar que los menores asistan a los centros educativos cuando presenten síntomas respiratorios, diarrea o vómitos.

La medida busca reducir el riesgo de contagio entre estudiantes, docentes y otras personas de la comunidad educativa.

Por su parte, el Ministerio de Salud coordina acciones con el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Las instituciones mantienen el seguimiento de la situación y trabajan para prevenir un mayor aumento de las infecciones respiratorias.

Las autoridades recuerdan que la prevención comienza en los hogares y requiere la colaboración de toda la población.

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