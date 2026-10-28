Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

El aumento definitivo en los salarios mínimos de los trabajadores privados se conocerá este miércoles por parte del Consejo Nacional de Salarios, tras analizar las diferentes propuestas de incremento presentadas por los sectores.

El gobierno propuso un incremento del 1,70%, es decir, 1700 colones por cada 100 mil que gane el trabajador, monto que coincide con la recomendación del sector patronal.

Sin embargo, el posible aumento contrasta con la propuesta de los sindicatos, quienes solicitaron un ajuste del 2,23%, y el nuevo monto comenzaría a regir a partir del primero de enero del próximo año.