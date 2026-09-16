Aumentan personas internadas por dengue

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

Aumenta el número de personas internadas por dengue en el país, mientras que circulan tres serotipos de la enfermedad, según los reportes de las autoridades sanitarias.

Esta situación genera una mayor presión sobre los servicios hospitalarios, ya que los pacientes requieren atención médica especializada para tratar los síntomas.

Los ingresos hospitalarios se registraron en los nosocomios de Puntarenas, Enrique Baltodano, Calderón Guardia, Manuel Mora Valverde, México y San Francisco de Asís.

Hasta la fecha, se han reportado 4.172 casos diagnosticados durante el año, de los cuales 78 son graves y 7 requirieron hospitalización, según el Ministerio de Salud.

La circulación de múltiples serotipos del virus representa un factor de riesgo adicional para la población, por lo que se mantienen las medidas de vigilancia epidemiológica.