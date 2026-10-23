Aumentan muertes infantiles por virus respiratorios

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Las muertes infantiles por virus respiratorios aumentan en el Hospital Nacional de Niños (HNN), donde tres menores perdieron la vida en los últimos 15 días.

Marcela Hernández, directora A.I del HNN, detalló que la cifra de fallecimientos por infecciones respiratorias subió a 17, principalmente en niños menores de un año seguidos del grupo de edad de 1 a 4 años, la mayoría con patologías o enfermedades crónicas que los han predispuesto a tener enfermedad grave.

El centro médico reporta 103 menores hospitalizados con infecciones respiratorias para un porcentaje de ocupación habitual de camas respiratorias del 128 %, mientras la unidad de cuidados intensivos se encuentra al 100 % de ocupación, con 22 menores críticos con infecciones respiratorias.

La cifra enciende las alertas ante el impacto de los virus respiratorios en la población infantil, principalmente el sincicial y el rinovirus.

Elvis Delgado, especialista de la Caja Costarricense de Seguro Social recuerda a la población que la vacunación contra el virus respiratorio sincicial en embarazadas es importante entre la semana 32 y 36, ya que protege al bebé durante 180 días.