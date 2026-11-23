Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

Los atropellos de animales silvestres continúan siendo una problemática en las principales carreteras del país. El caso más reciente ocurrió en la Ruta 32, a la altura de Guápiles, donde un puma fue atropellado y rescatado con vida.

Datos de la plataforma Naturalista CR, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), registran al menos 768 animales fallecidos en esa vía nacional desde 2015.

Entre las especies afectadas figuran mapaches, perezosos, iguanas, osos hormigueros y ocelotes. Por otro lado, en la Ruta 27 se reporta el rescate de 299 animales desde ese mismo año, de los cuales 92 corresponden a ejemplares de fauna silvestre.

El puma adulto fue atropellado aproximadamente a las 6:25 de la mañana del 18 de noviembre y posteriormente localizado recostado frente a un comercio de Guápiles.

Ante la emergencia, bomberos y oficiales del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) lo trasladaron a la Universidad Nacional (UNA), donde un equipo veterinario lo sometió a una intervención quirúrgica.

Mauricio Jiménez, director del Hospital de Especies Menores de la UNA, explicó que los veterinarios repararon una fractura expuesta que comprometía los huesos de la zona afectada, por lo que colocaron dos platinas para estabilizarla.

Además, en una segunda cirugía, estabilizaron el fémur, que presentaba esquirlas y lesiones en distintas regiones.

Ante estos casos, las autoridades recomiendan a los conductores que, si encuentran un animal atropellado, no intenten moverlo y llamen de inmediato al 911 para coordinar el rescate.