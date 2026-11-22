Fecha de publicación: 22 de November de 2026

Fecha de modificación: 22 de November de 2026

Dos mujeres adultas resultaron víctimas de un atropello que se dio este 22 de noviembre, frente al Parque de la Paz, San José.

Pacientes trasladadas tras el atropello frente al Parque de la Paz

Según el reporte de la Cruz Roja, una de las pacientes fue trasladada en condición crítica al Hospital Calderón Guardia.

Mientras que en el caso de la otra víctima, fue trasladada en condición urgente al Hospital del Trauma.

Atención de la emergencia

Para la atención del incidente se movilizaron una ambulancia de soporte básico y una unidad de soporte avanzado.

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