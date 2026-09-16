Atrasos de salarios empujan a funcionarios de la CCSS a préstamos “Gota a Gota”

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

Los atrasos en salarios empujan a trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a préstamos denominados “gota a gota”.

Los funcionarios acuden a estos préstamos tras meses de atraso en sus pagos, lo que refleja una difícil situación económica para los empleados de la entidad.

“Tienen que acudir a estos prestamistas porque, lamentablemente, ya pidieron en la asociación y en los bancos, pero ya no les prestan”, comentó Karol Estrella, portavoz del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines.

Esta problemática afecta directamente el bienestar de los trabajadores, quienes buscan alternativas financieras inmediatas para cubrir sus necesidades básicas ante la falta de liquidez.