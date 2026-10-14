Atrasan 5 meses concierto en Costa Rica

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

El concierto de Carlos Rivera en Costa Rica se reprogramó cinco meses debido a motivos de fuerza mayor relacionados con la salud del artista y una intervención quirúrgica programada.

¿Cuándo será el concierto de Carlos Rivera?

Según informó la productora BLive Entertainment, el espectáculo de la gira ¡Vida México! Tour, que estaba previsto para el 14 de noviembre de 2026, ahora se realizará el 3 de abril de 2027 en el Estadio Nacional de Costa Rica.

El cambio representa un ajuste de casi cinco meses en la fecha original del evento, que reunirá a los seguidores del cantante mexicano en el principal recinto deportivo del país.

¿Qué pasará con las entradas?

La productora indicó que el concierto conservará el mismo formato, las localidades y los precios establecidos originalmente. Por lo tanto, la organización no anunció cambios en las condiciones generales del espectáculo.

Además, BLive Entertainment presentó la documentación correspondiente ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para cumplir con el procedimiento oficial de reprogramación.

¿Cómo solicitar la devolución del dinero?

La productora explicó que comunicará las instrucciones para conservar las entradas adquiridas o solicitar el reembolso una vez que reciba el aval del MEIC.

Por ahora, los asistentes deberán mantenerse atentos a los canales oficiales de la organización para conocer los pasos que deberán seguir.

El cambio de fecha responde a razones de salud del artista y a una intervención quirúrgica programada, según el comunicado de la productora.

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