Atención médica en casa: cuándo es necesario acudir al paciente

Diana González explica cuándo un enfermo crónico requiere revisión domiciliaria.

Fecha de publicación:

Fecha de modificación:

La atención médica en casa permite acudir al paciente cuando su condición de salud es muy mala y requiere una revisión minuciosa para determinar si necesita traslado a emergencias.

La doctora Diana González, médica cirujana, explica que la visita domiciliaria atiende a enfermos crónicos o dependientes, pacientes en recuperación postoperatoria y cuadros agudos con fiebre alta, infecciones leves o malestares generales.

Además, la especialista detalla los cuidados para adultos mayores con movilidad reducida, pacientes en fase terminal y casos en los que se puede extraer sangre, realizar un electrocardiograma o colocar sueros en el propio domicilio.