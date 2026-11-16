Atacan a mujer con un hacha: sospechoso aparece sin vida

Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

Una mujer permanece en condición delicada tras sufrir un ataque con un hacha este domingo en Santa Marta de Buenos Aires, Puntarenas.

Horas después, los equipos de búsqueda localizaron sin vida al sospechoso.

La víctima, identificada como Dayana Jiménez Vega, de 27 años, recibe atención en el Hospital Escalante Pradilla, en Pérez Zeledón.

Según la información preliminar, su pareja sentimental, un hombre de 25 años, presuntamente la agredió y luego escapó del lugar.

Vecinos alertaron sobre el ataque

La agresión provocó múltiples heridas a la joven, incluida una lesión grave en la cabeza.

La rápida alerta de los vecinos permitió que recibiera atención y que la trasladaran de urgencia al centro médico.

Mientras tanto, oficiales de la Fuerza Pública, voluntarios y vecinos participaron en la búsqueda del sospechoso durante varias horas.

Localizan al sospechoso en una zona boscosa

Avanzada la noche, los equipos localizaron el cuerpo de René Castillo Núñez, de nacionalidad panameña, en una zona boscosa de la misma comunidad.

Posteriormente, agentes del Organismo de Investigación Judicial realizaron el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades investigan las circunstancias de la agresión. Además, buscan determinar si existían denuncias previas, antecedentes de violencia o medidas de protección a favor de la víctima.

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