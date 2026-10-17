Ataque a balazos termina con 6 personas heridas en vía pública

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Seis personas, entre ellas dos menores de edad, resultaron heridas durante un ataque a balazos ocurrido la noche de este viernes en La Carpio, San José.
Los hechos se reportaron cerca de las 11:30 p. m., en vía pública, en las cercanías de Eleváis, según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
De acuerdo con la versión preliminar, dos sujetos encapuchados llegaron al lugar y dispararon en múltiples ocasiones contra un grupo de personas. Después del ataque, los sospechosos huyeron.
Entre los heridos figuran dos menores de 15 y 16 años, así como dos mujeres y dos hombres adultos.
El menor de 15 años sufrió una herida en una mano, mientras que el de 16 presentó lesiones en la espalda, la clavícula y un oído.
Además, un hombre de apellido Camacho, de 43 años, sufrió heridas en la cabeza y el codo derecho. Una mujer de apellido Hernández, de 25 años, recibió un disparo en la pierna derecha.
También resultaron heridos una mujer de apellido Gómez y un hombre de apellido Núñez, ambos de nacionalidad nicaragüense.
Agentes de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ de San José atendieron el caso y recolectaron indicios balísticos para su análisis en los laboratorios forenses.
La investigación continúa para esclarecer lo ocurrido, determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables.