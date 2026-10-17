Ataque a balazos termina con 6 personas heridas en vía pública

Fecha de publicación: 17 de October de 2026

Fecha de modificación: 17 de October de 2026

Seis personas, entre ellas dos menores de edad, resultaron heridas durante un ataque a balazos ocurrido la noche de este viernes en La Carpio, San José.

Los hechos se reportaron cerca de las 11:30 p. m., en vía pública, en las cercanías de Eleváis, según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Dos sujetos encapuchados dispararon contra el grupo

De acuerdo con la versión preliminar, dos sujetos encapuchados llegaron al lugar y dispararon en múltiples ocasiones contra un grupo de personas. Después del ataque, los sospechosos huyeron.

Entre los heridos figuran dos menores de 15 y 16 años, así como dos mujeres y dos hombres adultos.

El menor de 15 años sufrió una herida en una mano, mientras que el de 16 presentó lesiones en la espalda, la clavícula y un oído.

Además, un hombre de apellido Camacho, de 43 años, sufrió heridas en la cabeza y el codo derecho. Una mujer de apellido Hernández, de 25 años, recibió un disparo en la pierna derecha.

También resultaron heridos una mujer de apellido Gómez y un hombre de apellido Núñez, ambos de nacionalidad nicaragüense.

OIJ investiga el ataque en La Carpio

Agentes de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ de San José atendieron el caso y recolectaron indicios balísticos para su análisis en los laboratorios forenses.

La investigación continúa para esclarecer lo ocurrido, determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables.