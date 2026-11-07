Asesinan a hombre y a su perro en vía pública

Fecha de publicación: 7 de November de 2026

Fecha de modificación: 7 de November de 2026

Un ataque a balazos dejó un hombre fallecido y otro herido en Boston de Carrandí, en el cantón de Matina, Limón.

El reporte de atención ubica la emergencia en el cruce de la 50.

En ese punto, los socorristas atendieron un incidente que involucró a dos hombres adultos con heridas por proyectil de arma de fuego.

Socorristas encontraron a un hombre sin vida

Una unidad de soporte básico respondió a la emergencia. Al llegar al sitio, el personal encontró a uno de los hombres sin signos vitales.

Por su parte, el otro afectado se trasladó por medios propios para recibir atención médica, según la información suministrada.

El reporte no precisa su condición posterior ni el centro médico al que acudió.

Información preliminar señala la muerte de un perro

La información compartida sobre el caso también señala que un perro murió en el lugar.

Sin embargo, el reporte de atención no incluye detalles sobre el animal ni permite confirmar que perteneciera al fallecido.

Por ahora, la información disponible no precisa las circunstancias que originaron el ataque ni las identidades de los involucrados.

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