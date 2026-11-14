Crimen dentro de una casa desata alarma: víctima apenas tenía 18 años

Fecha de publicación: 14 de November de 2026

Fecha de modificación: 14 de November de 2026

Un ataque a balazos en Abangares cobró la vida de un joven de apellido Víquez, de apenas 18 años.

El hecho ocurrió este viernes, cerca de las 9:20 p. m., en el sector de Las Juntas.

Según el reporte preliminar de las autoridades judiciales, la víctima permanecía en el corredor de una vivienda cuando dos sujetos pasaron por el lugar a bordo de una motocicleta.

Ataque a balazos en Abangares

Por razones que las autoridades todavía investigan, los sospechosos habrían disparado en múltiples ocasiones contra el joven, sin mediar palabra.

Después del ataque, ambos huyeron del sitio.

La Cruz Roja atendió la emergencia y trasladó a Víquez a la clínica de Abangares. Sin embargo, el personal médico lo declaró fallecido en ese centro de salud.

Agentes investigan el crimen

Tras confirmar el fallecimiento, los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

La investigación continúa para esclarecer el motivo del ataque e identificar a los responsables de los disparos.

La información preliminar no precisa qué originó la agresión contra Víquez.

Tampoco detalla la identidad de los dos sospechosos ni la dirección que tomaron después de abandonar el lugar en motocicleta.

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