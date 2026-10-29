Brutal ataque frente a peatones deja una persona crítica en el centro de San José

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

Un hombre de aproximadamente 30 años quedó en condición crítica luego de sufrir una herida con arma blanca en el abdomen, este jueves por la tarde, en el centro de San José.

La emergencia ocurrió en el distrito de La Merced, cerca del sector del Paso de la Vaca, sobre avenida 7, calle 4.

Cruz Roja atendió al hombre

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta y movilizó una unidad de soporte avanzado hasta el sitio para atender al herido.

Al llegar encontraron al hombre con una herida provocada por un arma blanca en la zona abdominal.

Tras realizar la valoración inicial, los paramédicos determinaron que el paciente se encontraba en condición crítica.

Traslado urgente al Calderón Guardia

Debido a la gravedad de la lesión, la Cruz Roja trasladó al hombre de emergencia al Hospital Calderón Guardia.

El paciente ingresó al centro médico en una unidad de soporte avanzado para recibir atención especializada.

Hasta el momento, no se conocen más detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque ni sobre la persona responsable.

Las autoridades deberán determinar qué ocurrió y cómo se produjo la agresión.

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