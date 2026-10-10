Ataque a balazos deja un muerto dentro de una barbería

Fecha de publicación: 10 de October de 2026

Fecha de modificación: 10 de October de 2026

Un joven de 20 años, de apellido Aragón, murió a balazos la noche de este viernes dentro de una barbería en barrio San Dimas, en La Cruz de Guanacaste.

¿Qué fue lo que pasó?

De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron después de las 9:00 p.m., cuando la víctima esperaba su turno para recibir atención en el establecimiento.

En apariencia, dos sujetos llegaron al sitio en una motocicleta. Uno de ellos descendió del vehículo, se acercó a la entrada de la barbería y disparó en varias ocasiones contra el joven.

Aragón recibió impactos de bala en el tórax, el brazo derecho y las piernas. Debido a las heridas, falleció en el lugar.

Hallan motocicleta calcinada cerca de la escena

Tras el ataque, los sospechosos huyeron del sitio. Aproximadamente 800 metros de distancia, las autoridades localizaron una motocicleta calcinada que, en apariencia, podría estar relacionada con el homicidio.

Los agentes del OIJ de Liberia realizaron la inspección de la escena, recolectaron indicios balísticos y los remitieron a los laboratorios forenses para su análisis.

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El cuerpo del joven fue trasladado a la morgue judicial para la respectiva autopsia.

El móvil del crimen se mantiene bajo investigación. Los agentes continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.