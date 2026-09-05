Ataque a balazos acaba con la vida de un hombre

Un ataque a balazos acabó con la vida de un hombre en el sector de Guadalupe de Cartago. Así lo confirmó la Cruz Roja, mediante un reporte preliminar.

Hecho se reportó a la 1:07 p.m.

¿Qué se sabe sobre el ataque a balazos?

Cuerpos de emergencia llegaron al lugar para atender a un masculino con heridas por arma de fuego en el tórax.

En la escena, se confirmó que la víctima no tenía signos vitales.

¿Se sabe otros detalles del suceso?

De momento el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no se ha referido al suceso.

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