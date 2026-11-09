Atacan perro con disparos de rifle y machetazos

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

Bruno, un perro rescatado en Pérez Zeledón, permanece en condición delicada tras sufrir una brutal agresión. El animal recibió machetazos y tenía varios perdigones alojados en su cuerpo, aparentemente por disparos de un rifle de copas.

Además, sus heridas estaban infestadas de gusano barrenador, por lo que veterinarios tuvieron que retirar las larvas durante su atención.

¿Cómo está el perro?

El rescate de Bruno es reciente, pero el animal todavía lucha por recuperarse. En la fundación Nórdicos indicaron que también existe la sospecha de que el perro fue quemado. Las radiografías permitieron observar los perdigones y el personal veterinario retiró varios de ellos de una de sus patas.

Pese a la gravedad de las lesiones, Bruno recibe atención y permanece bajo cuidado mientras intenta superar las consecuencias de la agresión.

Caso se suma a otro episodio de maltrato animal

La agresión contra Bruno se suma a otro caso que generó indignación en el país: la detención de un menor de 14 años como sospechoso de maltratar a un gato en Quepos.

El hecho trascendió luego de que circulara un video en redes sociales. En las imágenes se observa cómo una persona coloca una bolsa plástica en la cabeza del felino y posteriormente lo lanza.

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Buscan hogares para animales

Desde la Fundación Nórdicos señalaron que reciben constantemente perros víctimas de maltrato, abandono y otras formas de violencia.

Por esa razón, destacaron la importancia de las casas cuna, donde los animales pueden recuperarse antes de encontrar una familia que les brinde un hogar permanente.